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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الأهلي | ظهور محمد عبد الوهاب في النادي.. وكواليس ما حدث مع محمد شريف بعد موجة غضبه

أخبار الأهلي
أخبار الأهلي

نشر «صدى البلد»، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة عن النادي الأهلي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

 

موسيماني يجتمع مع لاعبي الأهلي استعدادًا لمباراة البنك الأهلي


عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي.


تدريبات بدنية متنوعة للاعبي الأهلي في المران المسائي

 

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية قوية مساء اليوم بمران الفريق الذي يأتي استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي.

 

موسيماني يشيد بخماسي الأهلي بعد الأداء الرائع أمام الإسماعيلي بالدوري


أشاد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بأداء الخماسي أكرم توفيق وحمدي فتحي وعلي معلول وبيرسي تاو ولويس ميكسيوني خلال مواجهة الإسماعيلي التي حسمها المارد الأحمر برباعية نظيفة في أولي مبارياته بالدوري المصري.


كواليس ما حدث مع محمد شريف داخل الأهلي بسبب غضبه.. ورهبة رحيل أكرم توفيق

 

كشف الإعلامي إسلام صادق عن كواليس جلسة مدرب الأهلي مع محمد شريف مهاجم الفريق خلال مران أمس الخميس، بسبب غضب اللاعب بعد عدم إشراكه في مباراة الإسماعيلي التي افتتح الأهلي بها مبارياته في بطولة الدوري الممتاز.

 

أول ظهور لـ محمد عبد الوهاب في الأهلي بعد الإفراج عنه

ظهر محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي السابق في مقر النادي وفروعه بمدينة نصر والشيخ زايد للمرة الأولى منذ الإفراج عنه وذلك عقب القبض عليه منذ فترة طويلة لتنفيذ عدة أحكام قضائية لصالح أحد البنوك.

محمد عبد الوهاب بيتسو موسيماني الأهلى الدوري المصري محمد شريف نادي الأهلي

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