حسين لبيب : فخورون بالشراكة مع الشركة الراعية لـ زي الزمالك الجديد

أكد الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن النادي فخور بالشراكة مع شركة تيمبو سبورت التي ترعى زي النادي لمدة ثلاثة مواسم، كما أن الشركة فخورة بالتعاون مع القلعة البيضاء.



وأوضح رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي أنه يشكر جميع لاعبي الفرق الجماعية بالنادي على البطولات التي حققتها كافة الفرق الرياضية في الموسم الأخير.



وأضاف لبيب قائلا: " فخور بالشراكة مع شركة تيبمو سبورت نيابة عني وعن مجلس القلعة البيضاء".



وتعقد اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا بأحد فنادق السادس من أكتوبر من أجل الإعلان عن زي الفرق الرياضية للموسم الجديد.



وشهد المؤتمر حضور أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك وفاروق جعفر المستشار الفني لإدارة نادي الزمالك وجمال عبد الحميد وحازم إمام والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ومحمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم، وعدد من نجوم كرة اليد، وأوليفر روي المدير الفني لفريق اليد بالنادي، وعدد من نجوم فريق كرة السلة والكرة الطائرة بالنادي.