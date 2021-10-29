موجز الاقتصاد| مطورون يكشفون تأثير ارتفاع أسعار الحديد على سوق العقارات.. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

نشر موقع صدى البلد عدد من الأحداث والأخبار الاقتصادية خلال الساعات الماضية كالتالي:

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة 29-10-2021 بنحو 8 جنيهات بعد ارتفاعها أمس، في محلات الصاغة بدون مصنعية، وجاءت على النحو الآتي.

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي.

قال محمد عطا مدير التداول بإحدى شركات تداول الأوراق المالية إن مؤشرات البورصة المصرية تباينت بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضى حيث تماسك مؤشر السوق الرئيس egx30 بداية الاسبوع عند مستوى دعم ١١١٠٠ نقطة واستمر فى الصعود ليغلق بنهاية تعاملات الخميس.

علق المطور العقارى فتح الله فوزى، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، على زيادة أسعار الحديد ومواد البناء خلال الأيام الماضية، لافتاً إلى تلك الزيادة ستؤثر على القطاع العقارى بشكل كبير.

يستعرض صدى البلد، خطوات وطريقة ضم الزوجة المقيدة تموينيا في بطاقة أسرتها أو المحرومة من الدعم إلى بطاقة التموين عن طريق بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر