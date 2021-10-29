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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

موجز الاقتصاد| مطورون يكشفون تأثير ارتفاع أسعار الحديد على سوق العقارات.. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عدد من الأحداث والأخبار الاقتصادية خلال الساعات الماضية كالتالي:

انخفاض مفاجئ .. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 - 10

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة 29-10-2021  بنحو 8 جنيهات بعد ارتفاعها أمس، في محلات الصاغة بدون مصنعية، وجاءت على النحو الآتي.

أسعار مواد البناء.. الحديد والأسمنت والجبس اليوم الجمعة

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي.

أسعار الأسهم جاذبة للشراء.. عطا: توقعات بأداء إيجابي للبورصة الأسبوع المقبل

قال محمد عطا مدير التداول بإحدى شركات تداول الأوراق المالية إن مؤشرات البورصة المصرية تباينت بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضى حيث تماسك مؤشر السوق الرئيس egx30 بداية الاسبوع عند مستوى دعم ١١١٠٠ نقطة واستمر فى الصعود ليغلق بنهاية تعاملات الخميس.

مطورون يكشفون تأثير ارتفاع أسعار الحديد على سوق العقارات

علق المطور العقارى فتح الله فوزى، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية،  على زيادة أسعار الحديد ومواد البناء خلال الأيام الماضية،  لافتاً إلى تلك الزيادة ستؤثر على القطاع العقارى بشكل كبير.

خطوات استخراج بطاقة تموين جديدة وضم الزوجة

يستعرض صدى البلد، خطوات وطريقة ضم الزوجة المقيدة تموينيا في بطاقة أسرتها أو المحرومة من الدعم إلى بطاقة التموين عن طريق بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر

الذهب اسعار العقارات مواد البناء اقتصاد صدى البلد

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