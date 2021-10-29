خدوا منها المايك.. غادة إبراهيم تكشف كواليس خلافها مع إيناس الدغيدي

قالت الفنانة غادة إبراهيم إنه لا يوجد خلاف بينها وبين المخرجة إيناس الدغيدي، أثناء لقائهما في مهرجان الإسكندرية خلال تكريم المخرج علي بدرخان، موضحة أنها وصلت ندوة تكريم "بدرخان" متأخرة، وجلست في صف بعيد تماما عن موقع إيناس الدغيدي.

وأضافت غادة إبراهيم خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه كان من المفترض خلال ندوة التكريم، أن يقول الضيوف كلمة مختصرة لـ"بدرخان" لشكره على مسيرته الفنية، ولكن ما حدث أن إيناس الدغيدي أخذت المايك وظلت تطرح الأسئلة على "بدرخان" وكأنه حوار بينهما فقط، وهو ما جعلني أقول "خدوا منها المايك"، وهو ما صفوه بأنه مشاجرة.

على الجانب الآخر، كشفت "إبراهيم" تفاصيل دورها في فيلم "راضي" الذي تشارك في بطولته، قائلة إنها تجسد شخصية طبيبة نفسية، وهو ما يعد في صميم دراستها، نظرا لأنها درست علم النفس والفلسفة والاجتماع، موضحة أن الدور الذي تقدمه في الفيلم يعد جديدا عليها، ولا يشبه الأدوار النمطية التي تعرض عليها، ولا يعتمد على شكلها أو ملابسها وغير ذلك، وإنما يعتمد على الأداء والخبرة بشكل أكبر.

قالت الفنانة غادة إبراهيم إن ما يميز الأعمال الدرامية هي الحبكة ولغة الحوار بين الشخصيات داخل العمل، موجهة رسالة بأنه يوجد عدد كبير من الكتاب والمؤلفين المحترفين والمخرجين المهمين جدا يجلسون في منازلهم دون عمل، و"الحرف اللي بيتكبوه ألماظ".



وأضافت غادة إبراهيم، "أرجوكم نحتاج دراما وسينما راقية"، موضحة أنها عملت مع المخرج علي عبدالخالق 3 أفلام، وأنه حاليا لا يعمل منذ عدة سنوات، وكذلك المخرج الكبير علي بدرخان.

وتابعت، أنه لا يوجد في السينما ما يسمى بـ"النجم الواحد اللي يشيل العمل كاملا، والدليل الفنان الراحل أحمد زكي وهو فنان كبير وقادر على أنه يشيل عمل كامل لوحده، ومع ذلك لم يكن يفعل ذلك".



