تحديد موعد إرسال قوائم المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الإفريقية

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف” يوم 30 ديسمبر المقبل، موعدًا نهائيًا لإرسال القوائم الأولية للمنتخبات الـ 24، المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية في الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير 2022 في الكاميرون.

وعقد الاتحاد الإفريقي اجتماعًا عبر تقنية الفيديو بمديري المنتخبات، لإبلاغهم بالموعد النهائي لإرسال القائمة الأولية لكل منتخب، والتي ستضم 30 لاعبًا، على أن يتم إرسال القائمة النهائية في شهر يناير باستبعاد لاعبين، لتصبح القائمة مكونة من 28 لاعبًا.

وزاد “كاف” عدد القائمة لـ 28 لاعبًا، بدلًا من 23؛ بسبب الظروف الخاصة بفيروس كورونا، والتي تستلزم إبعاد اللاعبين المصابين بالفيروس من المشاركة في البطولة.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.