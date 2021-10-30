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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأطباء ينصحون الملكة إليزابيث بالراحة أسبوعين على الأقل

ألملكة
ألملكة

قال مسؤولون في القصر، يوم الجمعة، إن الأطباء نصحوا الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا بالراحة في الأسبوعين المقبلين على الأقل وتجنب الزيارات الرسمية والقيام فقط بالواجبات الخفيفة خلال تلك الفترة.

ووفق ما ذكرته وكالة «رويترز» البرطانية، أضاف القصر أن الملكة البالغ من العمر 95 عاماً لن تحضر مهرجاناً تذكارياً سيُنظم يوم 13 نوفمبر، لكن لديها «نية أكيدة» لحضور مناسبة وطنية تذكارية لقدامى المحاربين يوم 14 نوفمبر.

ولن تلقي ملكة بريطانيا كلمة بشخصها أمام زعماء العالم في مؤتمر قمة تغير المناخ (كوب 26) في غلاسكو في الأسبوع المقبل.

لكن مصدراً في القصر قال إنها في حالة معنوية مرتفعة، وسجلت، اليوم الجمعة، كلمة مصورة ستذاع على وفود المؤتمر.

الملكة إليزابيث بريطانيا الجمعة العالم

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