عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان يكشف فوائد إلغاء تمديد الطوارئ

أثنى محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالغاء تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مؤكدا أن وجودها دليل على عدم استقرار الدولة.

وأضاف محمد ممدوح، في حوار مع الإعلامية دينا عبدالكريم، مقدمة برنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة التلفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، أن ملف حقوق الإنسان في مصر يلقى كل الدعم من الدولة، مشير إلى أن هناك تطورا حقيقيا فيه.

وأوضح محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية اتخذت قرارا تاريخيا بإلغاء تمديد حالة الطواري في البلاد، لافتا إلى أن قانون الطوارئ، استثنائي، يطبق في وقت استثنائي.

وتابع محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك قضايا كثيرة تحولت لجنح أمن الدولة و أمن الدولة العليا في حالة قانون الطوارئ بالبلاد، لافتا إلى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالغاء تمديد حالة الطوارئ في البلاد له أثر كبير على الاقتصاد المصري.

وأكد محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن حقوق الإنسان ليس حرية التعبير ولكن هناك حق في الحياة والتعليم وغيرها، لافتا إلى أن الدولة لم تبعد نظرها عن مشاكل حقوق الإنسان في مصر وعملت على حله.

واردف محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن إلغاء تمديد حالة الطوارئ بمثابة شهادة ميلاد لاستقرار الدولة المصرية، مضيفا “ومعندناش إرهاب ومشاكل، والبلد طبيعية، وتشهد حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي”.