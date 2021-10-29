رسالة لتوعية تلاميذ 4 ابتدائي ضد التحرش في منهج العربي الجديد .. صور

كشفت الدكتورة نوال شلبي مديرة مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية؛ تضمين كتاب اللغة العربية المقرر على تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، رسالة لتوعية التلاميذ ضد التحرش .

نشرت مديرة مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك؛ صور هذه الرسالة التي جاء في مضمونها ما يلي :

يا ابنائي ان جسد كل منكم مميز وله خصوصية .. انتم تشعرون بالامان عندما نحتضنكم بين ايدينا ، وكذلك فأنتم تشعرون بسعادة غامرة عندما نحملكم ونرفعكم عاليا في الهواء فتضحكون من قلوبكم ، هذه لمسات طيبة تشعر اجسامكم بالارتياح وعدم الخوف

أما اللمسة التي تجعلكم تشعرون بعدم الارتياح من لمسة غير طيبة او بوجود شئ خطأ ، يجب عليكم أن تخبرونا بم تشعرون به على الفور وان تقولوا لمن يؤذي اجسامكم بلمساته غير الطيبة "كف عن هذا " وعندما تشعرون بلمسات غير طيبة من بعض المحيطن بكم فإنه يطلق على هذا الفل " ايذاء"واحيانا يكون الايذاء شيئا يصعب الحديث عنه ولكن عليكم ان تتعلموا البوح لنا بما تعرضتم له من ايذاء حتى يمكننا ان نعمل شيئا لمنع ذلك المؤذي من ايذائكم

وتذكروا دوما يا ابنائى ان تعرضكم للايذاء لا يعني انكم سيئون ، فالسيئ من حاول ايذائكم ، وان الايذاء ليس خطأكم ابدا وانما هو خطأ من فعل ذلك ، ولذا توجهوا لمكان آمن واخبرونا بما حدث.

تذكروا أن هناك أجزاء من اجسامكم خاصة جدا وليس من حق أي شخص اخر ان يراها او يلمسها ، فإذا تعرضتم لأي ايذاء فأطلبوا الحماية توا وارفعوا اصواتكم او اصرخوا و لوحوا بأيديكم وارجلكم حتى تلفتوا انظار الناس إليكم ، وبعدها اسرعوا مبتعدين على الفور وتوجهوا إلى مكان تشعرون فيه بالامان ، وذلك لإنكم مميزون ولان اجسادكم مميزة ولها خصوصية.