السد القطري يقطع الطريق على برشلونة: تشافي مستمر في عمله

أعلن نادي السد القطري، اليوم الجمعة، أن الإسباني تشافي هيرنانديز، مستمر في عمله كمدير فني للفريق، مفندًا التقارير التي تحدثت عن اتفاقه على تدريب فريق برشلونة.

وكانت صحيفة “ سبورت” الكتالونية، قد أكدت أن نادي برشلونة توصل لاتفاق مع تشافي لتدريب الفريق بدءًا من شهر نوفمبر المقبل.

ونشر حساب نادي السد على موقع "تويتر"، بيانًا جاء فيه:"تفاعلاً مع ماهو متداول فالايام السابقة تؤكد إدارة #السد ان تشافي مرتبط بعقد يمتد لموسمين مع النادي وهو في قمة تركيزه لخوض مباريات الفريق القادمة للحفاظ على صدارة الدوري و اللقب."

وكان نادي برشلونة قد أعلن صباح يوم الخميس الماضي، عن إقالة الهولندي رونالد كومان من تدريب الفريق، بعد تردي نتائج الفريق.