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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ويجز: عايش في كرفان وبحب أغني في الحفلات

ويجز
ويجز

قال ويجز في حفله بالمنارة أرينا: بقالي فترة عايش في الكرفان عشان بصور مسلسل بس أنا بحب أجي هنا وأغني قدامكم.

تراك كيفى كده 

طرح الرابر «ويجز» وفيديو كليب كيفى كده عبر قناته الرسمية باليوتيوب، والذى يتعاون فيه لاول مرة مع “ديسكو مصر، وتخطت الاغنية حاجز الـ مليون و700 الف مشاهدة بعد ساعات من طرحها.

ويجز لجمهور المنارة : وحشتوني

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حفل ويجز الافتراضي

استقطب الحفل الافتراضي 23 ألفاً من معجبي "ويجز" من 31 دولة من شمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، بما في ذلك مصر والإمارات والبحرين والسعودية وقطر والمملكة المتحدة وأمريكا وكندا وإيطاليا وفرنسا وتركيا والدنمارك وروسيا وغيرهم، كما غنى "ويجز" أحدث أغانيه "كيفي كده" لأول مرة لجمهوره في جميع أنحاء العالم.

حقق الحفل أكثر من 120 ألف مشاهدة و61 مليون تفاعل خلال الساعات الأولى من انطلاقه أونلاين بحسب بيان المنصة.

بالإضافة إلى ذلك، تم شحن الهدايا التذكارية الموقعة من "ويجز" إلى 3 قارات مختلفة، كما استخدمت المنصة ثاني أكبر شاشة CGI في العالم، والأكبر في الشرق الأوسط كخلفية.

ويجز حفله بالمنارة الكرفان تراك كيفى كده كيفى كده

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