برلمانية: الدولة تسعى لتحقيق إنجازات متعددة في مجال التعلم ومحو الأمية

قالت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تسعى جاهدة لتحقيق إنجازات متعددة في كافة المجالات، ومنها مجال التعلم ومحو الأمية.

أضافت السيد في تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن الدولة حققت خلال السنوات القليلة الماضية نتائج مميزة فى معركتها ضد الأمية، وتسعى لاكمال المواجهه للقضاء على هذه الظاهرة من جذورها، حتى تستكمل مصر قفزاتها المتلاحقة للنمو والتنمية والإصلاح.

ثمنت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، نجاح الجامعات المصرية فى محو أمية (230103) مواطن خلال الفترة من أكتوبر 2019 حتى يوليو 2021، موضحة أن الجمهورية الجديدة ستكون خالية من الامية في ظل السير على هذا النهج.

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، حول جهود الجامعات في مواجهة مشكلة الأمية، وذلك في إطار المشروع القومي للقضاء على الأمية في مصر، وبالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

أكد الوزير أهمية استغلال إمكانيات الجامعات المصرية، والاستفادة من قدراتها فى محو الأمية وتعليم الكبار، مشيرًا إلى ضرورة متابعة تنفيذ خطة الدولة لإعلان "مصر بلا أمية" تحقيقًا لأهداف خطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وأضاف عبدالغفار أن الجامعات المصرية لديها طاقات بشرية ومادية كبيرة، يمكن الاستفادة منها فى مواجهة هذه المشكلة الخطيرة، مثمنًا نجاح الجامعات المصرية فى محو أمية (230103) مواطن خلال الفترة من أكتوبر 2019 حتى يوليو 2021؛ خاصةً في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن تضاعف أعداد المسجلين من المواطنين تنبئ بنجاحات كبيرة ومتتالية في الأعوام القليلة القادمة.