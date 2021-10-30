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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس سائق وعامل صيانة لسرقتهما مبلغا ماليا من داخل سيارة بالقاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس سائق وعامل بمركز لصيانة سيارات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة مبلغ مالي من داخل سيارة بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق، رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.


وكانت قد كشف رجال مباحث القاهرة ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل سيارة بالقاهرة وضبط مرتكبي الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من مواطن قرر باكتشافه كسر بالزجاج الأمامي الأيمن للسيارة الخاصة به، وسرقة مبلغ خاص بالشركة محل عمله من داخل السيارة ، حال تواجده بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ، وتبين أنها مقيدة باسم (أحد المواطنين- مقيم محافظة الجيزة) .

بمناقشته قرر بقيامه ببيع السيارة المشار إليها لسائق - مقيم بمحافظة القليوبية  "له معلومات جنائية" وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع عامل بمركز لصيانة سيارات - مقيم بمحافظة القليوبية.

أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة ، وبحوزتهما مبلغ مالي.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهم الواقعة "بأسلوب التتبع وكسر الزجاج" ، وأقر الثاني بأنه نظراً لعمله بالمنطقة محل سكن المجنى عليه ومشاهدة الأخير حال قيامه بوضع المبلغ المالي المستولى عليه داخل السيارة ملكه ، اختمرت في ذهنه فكرة سرقته.

وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الأول ، وقاما بتتبعه حتى وصوله للمنطقة بمحل البلاغ ولدى قيام المجنى عليه بترك السيارة قاما بكسر الزجاج واستوليا على المبلغ ، ولاذا بالفرار .

وأضاف الأول بإنفاقه المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية ، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة  تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

حبس سائق عامل بمركز لصيانة حبس سرقة مبلغ مالى سرقة

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