كاشفا سيناريوهات زيادة سعر رغيف الخبز..وزير التموين : احتياطي السلع الإستراتيجية مطمئن..فيديو

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن احتياطي السلع الإستراتيجية، في مصر مطمئن ويكفي لشهور قادمة، مؤكدا أن الدولة تحملت كافة ارتفاعات الأسعار وتم الاعتماد على الاحتياطي الاستراتيجي.

وأضاف علي المصيلحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه تم وضع سيناريوهات للخبز، مؤكدا أنه من الممكن أن يرتفع ويصل إلى 10 قروش للرغيف، ولكن ولم يؤخذ قرار رسمي حول زيادة سعر رغيف الخبز .

وتابع علي المصيلحي، أن زيادات الزيت معقولة، مؤكدا أنها لا تضاهي الزيادة الكبيرة للمواد الخام للزيت، مؤكدا أن المكسب في الزيت محدود حتى نوصل السلعة للمواطن.

تحديد سعر القمح المحلي

سنتعاون مع وزارة الزراعة، لتحديد سعر القمح المحلي، مؤكدا ان السعر العالمي للقمح مرتفع، لذا من الممكن أن يتم اللجوء لرفع سعر القمح المحلي.