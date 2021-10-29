أخبار الرياضة.. روني: محمد صلاح أفضل لاعب في العالم.. وباريس سان جيرمان يفوز بعد استبدال ميسي

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري، على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار الرياضية المهمة، حول ما يدور على الساحة المحلية والإفريقية والعالمية.

أوباما في الهجوم .. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك أمام طلائع الجيش

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الزمالك التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم ببرج العرب استعدادا لخوض لقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.

روني: محمد صلاح الأفضل في العالم.. ولاعبو مانشستر يونايتد مقصرون

أكد واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد والمدير الفني الحالي لنادي ديربي كاونتي، أن لاعبي الفريق الحاليين لا يؤدون بشكل جيد وهم سبب تراجع الفريق، مشددًا أنه يرى محمد صلاح جناح فريق ليفربول، اللاعب الأفضل في العالم حاليًا.

تأجيل انتخابات نادي الاتحاد السكندري

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديدة .

"راعي زي الزمالك": 390 جنيه سعر قميص الفريق.. وطرحه بعد 3 أسابيع

عبر سيف الأسيوطي رئيس شركة "تيمبو" سبورت الراعي لزي الفرق الرياضية بنادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم، عن سعادته بالتعاون مع القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية.





بعد استبدال ميسي.. باريس سان جيرمان يحقق انتصارا قاتلًا على ليل في الدوري الفرنسي



حقق فريق باريس سان جيرمان انتصارًا مثيرًا على ليل، بهدفين مقابل هدف، في قمة الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الفرنسي.



