أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 30 -10-2021

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 30 أكتوبر 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي.

وصل الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى الى 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الكندى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى 12.63 جنيه للشراء و 12.75 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأسترالى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى 11.69 جنيه للشراء و 11.86جنيه للبيع.

ونرصد أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الجمعة

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم فى البنك الأهلى 18.11 جنيه للشراء و 18.37 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم فى البنك الأهلى 21.46 جنيه للشراء و 21.71 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف مقابل الجنيه المصرى الفرنك السويسرى فى البنك الأهلى 17 جنيه للشراء و17.22 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف كورن دانمركى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم فى البنك الأهلى 2.43 جنيه للشراء و2.47 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف كورن نرويجي مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم فى البنك الأهلى 1.85 جنيه للشراء و1.88 جنيه للبيع .

استقرت سعر صرف كورنا سويدية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم فى البنك الأهلى 1.81جنيه للشراء و1.84 جنيه للبيع.