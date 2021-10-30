أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 30 -10-2021

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 30 أكتوبر 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي.
أسعار العملات الأجنبية والدولار:
وصل الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى الى 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع .
سجل سعر الدولار الكندى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى 12.63 جنيه للشراء و 12.75 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار الأسترالى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى 11.69 جنيه للشراء و 11.86جنيه للبيع.
ونرصد أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الجمعة
سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم فى البنك الأهلى 18.11 جنيه للشراء و 18.37 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم فى البنك الأهلى 21.46 جنيه للشراء و 21.71 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف مقابل الجنيه المصرى الفرنك السويسرى فى البنك الأهلى 17 جنيه للشراء و17.22 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف كورن دانمركى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم فى البنك الأهلى 2.43 جنيه للشراء و2.47 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف كورن نرويجي مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم فى البنك الأهلى 1.85 جنيه للشراء و1.88 جنيه للبيع .
استقرت سعر صرف كورنا سويدية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم فى البنك الأهلى 1.81جنيه للشراء و1.84 جنيه للبيع.