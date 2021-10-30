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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 30 أكتوبر 2021

صدى البلد

يستعرض صد البل  أسعار الذهب اليوم السبت 30-10-2021، في محلات الصاغة بدون مصنعية، وجاءت على النحو الآتي:

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة/ أسعار الذهب بالجنيه المصري

عيار 24   893 إلى 888

عيار 22   819 إلى 814

عيار 21   782 إلى 777

عيار 18   671 إلى 666

عيار 14   523 إلى 517

عيار 12   449 إلى 443

الأونصة 27,652 إلى 27,723

الجنيه الذهب 27,546 إلى 27,617

الكيلو 885,714 إلى 888,000


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

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