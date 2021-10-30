شوف البلوة دى.. سبب رهان محمد هنيدى على دور ممس فى أمير البحار

استضاف الفنان محمد هنيدى اليوم الجمعة خلال برنامجه هنيدى شو الفنان حسام داغر، والفنان محمد محمود.



قال الفنان محمد محمود، إن محمد هنيدى هو من رشحه لدور ممس البلطجى فى فيلم أمير البحر لافتا إلى ان هنيدى راهن المخرج وائل إحسان عليه حيث رأى أن الدور سيكون انطلاقة فنية جديدة له.



وكشف محمد محمود خلال استضافته مع الفنان محمد هنيدى ببرنامج هنيدى شو والمذاع عبر فضائية المحور، عن تفاصيل تحضيره لدور ممس البلطجى معقبا محمد هنيدى كان مراهن المخرج وائل احسان عليا فى الدور ده وأول يوم تصوير سمع هنيدى إفيه منى راح سقفلى وكلم المخرج وقاله " انزل شوف البلوة دى".



برنامج هنيدي شو، أشبه بالحلقات التي قدمها محمد هنيدي خلال الفترة الماضية على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والتي قدم فيها مسيرته الفنية والشخصية وحققت نجاحًا كبيرًا ويقوم محمد هنيدى حاليًا بتصوير البرومو الدعائي للبرنامج استعدادًا لعرضه على الشاشة ويعرض البرنامج بشكل أسبوعي يومي الجمعة والسبت فى تمام الساعة العاشرة.