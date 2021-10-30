عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جومانا مراد: حاولت الانتحار من قبل بسبب تقمصي الأفلام..فيديو

الفنانة جومانا مراد
الفنانة جومانا مراد

قالت الفنانة جومانا مراد، انني عاطفية بدرجة كبيرة، مؤكدة أنني أقوم بتقمص الأفلام وفكرت في الانتحار من قبل عن طريق أخذ قرصين.

 

وأضافت جومانا مراد، خلال لقاء لها لبرنامج “واحد من الناس" عبر فضائية “الحياه”، أن والدي ووالدتي اتخذوا موقف صارم بعد محاولة الإنتحار، مشيرا إلى أنه تم توجيه عتاب شديد لها بعد تلك المحاولة.

 

وتابعت جومانا مراد، أن أولادي لديهم الجنسية الأمريكية، مؤكدا أنه تم ذلك خلال سفري للولايات المتحدة الأمريكية، وتم الإنجاب بعد وصولي هناك.

 

 صعب جدا أن تبعد عن مهنة التمثيل والفن

وأوضحت جومانا أنه صعب جدا أن تبعد عن مهنة التمثيل والفن ولكنها أصريت أن تلتفت إلى حياتها الخاصة، قائلة: “أنا لا أستطيع الابتعاد عن الفن ولكن أخذت استراحة حتى أرتب حياتي وأنظر إلى حياتي الخاصة قليلا”.

 

 

جومانا مراد الانجاب عتاب واحد من الناس الجنسية الأمريكية الإنتحار

ترشيحاتنا

عمرو أدهم: الزمالك يجهز حلولا لإنهاء أزمة محمد إبراهيم ومارتيمو البرتغالي

الصحة العالمية تحذر من ظهور فيروس جديد صعب السيطرة عليه

حكم الجماع بعد العقد وقبل الزفاف .. يحرج الأسرة والفتاة

فورد تطلق أول فيديو لسيارتها الكهربائية الخارقة Mustang Mach E 1400

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 30-10-2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

صاحبة اكتشاف تصوير صاحب محل ملابس للبنات: صور 950 فتاه من أجل الابتزاز.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ صور خطوبة سابقة.. والد ياسمين صبري : فيه سر ناس متعرفهوش

عمرو أديب: ارتفاع سعر ساندويتش الفول والطعمية في بداية نوفمبر.. فيديو

رسميا.. فوز وليد عرفات برئاسة نادي سموحة والغنيمي نائبًا

لبنان.. إلقاء قنبلة علي منزل دكتور بسبب خلافات زوجية

أنا بخير.. أشرف زكي يكشف سبب إصابته بفقدان ذاكرة في مهرجان الجونة "خاص"

كراسي طائرة وشاشة وهاند فرى لكل راكب .. استمتع برحلة داخل " قطارات top vip" إلى أسوان والإسكندرية

الإعادة.. سيناريوهات لمصير انتخابات نادي سموحة بعد إقامتها

مغالطة مسيئة وتبرير ثم رد حازم.. القصة الكاملة لأزمة جورج قرداحي مع الخليج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرد يسرق نظارة رجل ويرفض إعادتها إلا بشرط غريب |فيديو

فشل العدوان الثلاثي على مصر.. تكاتف الشعب والجيش يضرب مثالا على بسالة الفراعنة

"زهرة سوريا".. من هي شرارة الانطلاقة لليوم العالمي لضحايا الشرف؟

بيرسي "تاو".. عشاق الشياطين الحمر يحتفلون بأسد جنوب إفريقيا وسر الرقصة السحرية.. صور

فيديو

على شكل فطيرة.. عاصفة كوكب تبتلع الأرض على مرة واحدة

فيديوجراف.. مجرم فاشل .. خطط للخطف فقتل وحرق بالصدفة

عارية داخل شوال في البحيرة.. رجل يقتل أمه بطريقة بشعة من أجل المال

بعد إعلان خطوبته.. سر عدم زواج محمد محي رغم بلوغه 50 عاما.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

اﻟﻤﺰﻳﺪ