جومانا مراد: حاولت الانتحار من قبل بسبب تقمصي الأفلام..فيديو

قالت الفنانة جومانا مراد، انني عاطفية بدرجة كبيرة، مؤكدة أنني أقوم بتقمص الأفلام وفكرت في الانتحار من قبل عن طريق أخذ قرصين.

وأضافت جومانا مراد، خلال لقاء لها لبرنامج “واحد من الناس" عبر فضائية “الحياه”، أن والدي ووالدتي اتخذوا موقف صارم بعد محاولة الإنتحار، مشيرا إلى أنه تم توجيه عتاب شديد لها بعد تلك المحاولة.

وتابعت جومانا مراد، أن أولادي لديهم الجنسية الأمريكية، مؤكدا أنه تم ذلك خلال سفري للولايات المتحدة الأمريكية، وتم الإنجاب بعد وصولي هناك.

صعب جدا أن تبعد عن مهنة التمثيل والفن

وأوضحت جومانا أنه صعب جدا أن تبعد عن مهنة التمثيل والفن ولكنها أصريت أن تلتفت إلى حياتها الخاصة، قائلة: “أنا لا أستطيع الابتعاد عن الفن ولكن أخذت استراحة حتى أرتب حياتي وأنظر إلى حياتي الخاصة قليلا”.