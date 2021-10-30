شيكابالا يكشف سر حذاء محمد صلاح الأحمر فى الدورى الإنجليزى ومنتخب مصر

كشف محمود عبد الرزاق شيكابالا لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مفاجأة عن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

قال محمود عبدالرازق شيكابالا عبر تصريحات تليفزيونية: أتواصل بشكل دائم مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر الوطني وأتمنى له التتويج بالكرة الذهبية وحصد لقب أفضل لاعب في العالم.

واستطرد محمود عبدالرازق شيكابالا تحدثت مع محمد صلاح وطالبته بعدم تغيير الحذاء الأحمر الذى يتألق به دائمًا فى تسجيل الأهداف فى الدورى الانجليزى ودورى أبطال أوروبا.

وأوضح محمود عبدالرازق شيكابالا أن لاعب كرة القدم يتأثر بالحذاء الذى يرتديه مشيرا إلى أن محمد صلاح يبذل مجهودا ليكون أفضل لاعب في العالم.

كان محمود عبدالرزاق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أكد أن الفريق أصبح أقوى في الموسم الحالي خصوصا عقب عودة اللاعبين المعارين “ مصطفي فتحي ومحمد أوناجم وعمر السعيد”.

وأضاف شيكابالا في تصريحات هاتفية لفضائية" اون تايم سبورت 2"، أن إيقاف القيد وحرمان الزمالك من إبرام صفقات جديدة لن يؤثر على الفريق نظرا لوجود عناصر مميزة في الوقت الحالي.

وأكد أن لاعبي الفريق تعاهدوا على التتويج بكافة البطولات خلال الموسم الحالي متابعا:" تعاهدنا على التتويج بدوري أبطال افريقيا هذا الموسم والحفاظ على لقب الدوري".

وأشاد شيكابالا بالمدير الفني للفريق الأول باتريس كارتيرون:" من أحسن المدربين إللي اتمرنت معاهم ويقدر يوقفك على رجلك ".

أوباما في الهجوم .. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك أمام طلائع الجيش

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الزمالك التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم ببرج العرب استعدادا لخوض لقاء طلائع الجيش المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.



وتضم القائمة كلا من :



حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد .

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد "زيزو" -أشرف بن شرقي - محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - محمد أوناجم - مصطفى فتحي .

خط الهجوم: يوسف أوباما - سيف الدين الجزيري - عمر السعيد.