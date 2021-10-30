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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تحت رعاية وزارة الرياضة.. تعرف على الفائزين في الفيزيك بمهرجان KO لكمال الأجسام

مهرجان Ko لكمال الاجسام
مهرجان Ko لكمال الاجسام في 6 أكتوبر

اسفرت نتائج اليوم الأول من فعاليات KO للهواة وKO PRO لكمال الاجسام للمحترفين، اللذين تستضيفهما مصر وتنظمهما فريق كوسكواد، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بعد تقسيم أطوال الفيزيك الى8 مجموعات بمشاركة 284 لاعبا.
 

وفاز بالمركز الأول في المجموعات كلا من: محمد مصطفى محمد عبداللطيف، محمد نبيل ابراهيم عزب، يوسف حسن جمعة، احمد مجدي علي عثمان، خالد هاني عبدالجواد، امير مجدي علي عثمان، وائل مجدي عبدالوهاب، احمد محمد مهدي مهدي.
وتم اختيار افضل  3 لاعبين في (الأوفر أوول )ومنحهم 3 بطاقات احتراف

 

وجاء ترتيبهم علي النحو التالي يوسف حسن جمعة في المركز الأول، و محمد نبيل إبراهيم عزب في المركز الثاني و محمد مصطفى محمد عبداللطيف في المركز الثالث.


ويمنح مهرجان Ko  للهواة 9 بطاقات احتراف 


واقيمت الفعاليات بمدينة 6 أكتوبر خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر، وتعد هذه هي المرة الثانية التي يقام فيها مهرجان KO للهواة، بعدما تم تنظيمه في منتصف مارس العام الماضي ، بينما ينظم مهرجان KO PRO للمحترفين للمرة الأولى ، وهو ما يعد حدثًا استثنائياً لأنه يقام لأول مرة في المنطقة العربية وقارة أفريقيا، حيث تقام مهرجانات المحترفين في 7 دول فقط.
 

وبدأ المهرجان اليوم بالسلام الوطني الجمهوري اعقبه تقديم الضيوف ولجنة الحكام من مقدم المهرجان هاني بينك، ثم كلمة افتتاحية من اسلام قرطام مؤسس فريق كوسكواد، بعدها بدأت المنافسات وتخللها فقرة فنية، ثم كلمة لمحمود الدرة بطل كمال الاجسام العربي الشهير، واختتم اليوم الأول بتوزيع الجوائز ومنح اللاعبين بطاقات الاحتراف.

KO للهواة كمال الأجسام وزارة الشباب مهرجان Ko للهواة 6 اكتوبر فريق كوسكواد محمود الدرة

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