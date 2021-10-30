ضياء رشوان: الرئيس السيسي أعطىى توجيهات بإتاحة الفرصة للمراسلين الأجانب في مصر..فيديو

قال الدكتور ضياء رضوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وعضو مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه خلال الشهور السابقة، قام الرئيس السيسي بعمل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى إلغاء قانون الطوارئ وبعد ذلك إنشاء مجمع السجون بوادي النطرون ويعد إنجازا كبيرا .

وأضاف ضياء رشوان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن الرئيس عبد الفتاح السسي أعطى توجيهاته بإتاحة الفرصة للمراسلين الأجانب في مصر، خاصة في مشروعات السجون.

وتابع ضياء رشوان، أنه كان هناك مراسلين من فرنسا واليابان وروسيا والدول العربية، كانوا متواجدين ضمن الوفد الذي زار مركز الإصلاح والتأهيل بوداي النطرون.

تحدث عن مصر بطريقة خاطئة

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وعضو مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن تقارير حقوق الإنسان كانت تتحدث عن مصر بطريقة خاطئة وكان يتم التحدث عن السجون بأنها مكدسة، إضافة إلى انتقاد الأوضاع بشكل عام.