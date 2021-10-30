ضياء رضوان : السيسي أعطى توجيهات بإتاحة الفرصة للمراسلين الأجانب في مصر.. تقارير حقوق الإنسان عن السجون غير حقيقية.. مجمع وادي النطرون للإصلاح والتأهيل إنجاز كبير للدولة

الدكتور ضياء رضوان :

الرئيس السيسي أعطى توجيهات بإتاحة الفرصة للمراسلين الأجانب في مصر

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإلغاء قانون الطوارئ خطوات إيجابية للدولة

لدينا 120 الف سجين بينما في أمريكا أعداد المساجين تفوق مصر بكثير

قال الدكتور ضياء رضوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وعضو مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن تقارير حقوق الإنسان كانت تتحدث عن مصر بطريقة خاطئة وكان يتم التحدث عن السجون بأنها مكدسة، إضافة إلى انتقاد الأوضاع بشكل عام.

وأضاف ضياء رشوان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن مساحة مركز الإصلاح بوادي النطرون مليون و400 الف متر مربع، وهي مخصصة بالكامل للمساجين.

وقال الدكتور ضياء رضوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وعضو مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه خلال الشهور السابقة، قام الرئيس السيسي بعمل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى إلغاء قانون الطوارئ وبعد ذلك إنشاء مجمع السجون بوادي النطرون ويعد إنجازا كبيرا .

وأضاف ضياء رشوان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى توجيهاته بإتاحة الفرصة للمراسلين الأجانب في مصر، خاصة السجون.

وتابع ضياء رشوان، أنه كان هناك مراسلين من فرنسا واليابان وروسيا والدول العربية، كانوا متواجدين ضمن الوفد الذي زار مركز الإصلاح والتأهيل بوداي النطرون.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وعضو مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، أن مصر بها 120 الف سجين، بينما في أمريكا أعداد المساجين مضاعفة لهذا الرقم، متسائلا.. كيف يتم انتقاد حقوق الإنسان في مصر؟

ونوه رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بأن افتتاح مجمع الإصلاح والتأهيل بوداي النطرون تزامن معه إغلاق 12 سجنًا عموميًّا في المحافظات.