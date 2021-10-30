عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

ضياء رضوان : السيسي أعطى توجيهات بإتاحة الفرصة للمراسلين الأجانب في مصر.. تقارير حقوق الإنسان عن السجون غير حقيقية.. مجمع وادي النطرون للإصلاح والتأهيل إنجاز كبير للدولة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

الدكتور ضياء رضوان :

الرئيس السيسي أعطى توجيهات بإتاحة الفرصة للمراسلين الأجانب في مصر

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإلغاء قانون الطوارئ خطوات إيجابية للدولة

لدينا 120 الف سجين بينما في أمريكا أعداد المساجين تفوق مصر بكثير

 

قال الدكتور ضياء رضوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وعضو مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن تقارير حقوق الإنسان كانت تتحدث عن  مصر بطريقة خاطئة وكان يتم التحدث عن السجون بأنها مكدسة، إضافة إلى انتقاد الأوضاع بشكل عام.

 وأضاف ضياء رشوان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن مساحة مركز الإصلاح بوادي النطرون مليون و400 الف متر مربع، وهي مخصصة بالكامل للمساجين.

 

وقال الدكتور ضياء رضوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وعضو مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه خلال الشهور السابقة، قام الرئيس السيسي بعمل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى إلغاء قانون الطوارئ وبعد ذلك إنشاء مجمع السجون بوادي النطرون ويعد إنجازا كبيرا .

 

 وأضاف ضياء رشوان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى توجيهاته بإتاحة الفرصة للمراسلين الأجانب في مصر، خاصة السجون.

 

وتابع ضياء رشوان، أنه كان هناك مراسلين من فرنسا واليابان وروسيا والدول العربية، كانوا متواجدين ضمن الوفد الذي زار مركز الإصلاح والتأهيل بوداي النطرون.

 

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وعضو مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، أن مصر بها 120 الف سجين، بينما في أمريكا أعداد المساجين مضاعفة لهذا الرقم، متسائلا.. كيف يتم انتقاد حقوق الإنسان في مصر؟

 

 ونوه  رئيس الهيئة العامة للاستعلامات  بأن افتتاح مجمع الإصلاح والتأهيل بوداي النطرون تزامن معه إغلاق 12 سجنًا عموميًّا في المحافظات. 

الدكتور ضياء رضوان الحكاية ام بي سي مصر وادي النطرون الرئيس عبد الفتاح السسي حقوق الإنسان

ترشيحاتنا

شاهد.. امرأة تلد 5 توائم فجأة دون سابق إنذار |صور

العثور علي طفل حديث الولادة بحي الجامعة بالفيوم

فى عيد ميلاده.. أفضل 10 أهداف لـ الخطيب بيبو الكرة المصرية.. فيديو

سبع أعمال تستمر حسناتها بعد الموت.. ثوابها لا ينقطع

سعد الحريري: هناك سياسات خاطئة تقود لبنان لعزلة عربية

نواب الكنيست العرب يرحبون باعتذار رئيس إسرائيل عن مجزرة "كفر قاسم"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ صور خطوبة سابقة.. والد ياسمين صبري : فيه سر ناس متعرفهوش

عمرو أديب: ارتفاع سعر ساندويتش الفول والطعمية في بداية نوفمبر.. فيديو

لبنان.. إلقاء قنبلة علي منزل دكتور بسبب خلافات زوجية

الصحة العالمية تحذر من ظهور فيروس جديد صعب السيطرة عليه

أنا بخير.. أشرف زكي يكشف سبب إصابته بفقدان ذاكرة في مهرجان الجونة "خاص"

رسميا.. فوز وليد عرفات برئاسة نادي سموحة والغنيمي نائبًا

كراسي طائرة وشاشة وهاند فرى لكل راكب .. استمتع برحلة داخل " قطارات top vip" إلى أسوان والإسكندرية

هبوط الذهب لأدنى مستوى في أسبوع مع صعود الدولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

قرد يسرق نظارة رجل ويرفض إعادتها إلا بشرط غريب |فيديو

فشل العدوان الثلاثي على مصر.. تكاتف الشعب والجيش يضرب مثالا على بسالة الفراعنة

"زهرة سوريا".. من هي شرارة الانطلاقة لليوم العالمي لضحايا الشرف؟

فيديو

على شكل فطيرة.. عاصفة كوكب تبتلع الأرض على مرة واحدة

فيديوجراف.. مجرم فاشل .. خطط للخطف فقتل وحرق بالصدفة

عارية داخل شوال في البحيرة.. رجل يقتل أمه بطريقة بشعة من أجل المال

بعد إعلان خطوبته.. سر عدم زواج محمد محي رغم بلوغه 50 عاما.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

اﻟﻤﺰﻳﺪ