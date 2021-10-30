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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد عبد الرحيم كمال .. سر قراءته الفاتحة لـ نور الشريف باستمرار

عبد الرحيم كمال
عبد الرحيم كمال

يحتفل اليوم المؤلف الكبير عبد الرحيم كمال بعيد ميلاده ، حيث يعد واحداً من اهم المخرجين على الساحة الدرامية ، وتعد اعماله ذات طابع خاص . 

تخرج عبد الرحيم كمال في المعهد العالي للسينما قسم السيناريو عام 2000 ، وقد قام بنشر عدد  الروايات منها (رحلة إلى الدنمارك وبلاد أخرى) وله مجموعتين قصصيتين ورواية (عذاب فاخر).


وقد تمكن عبد الرحيم كمال من إجادة كتابة الاعمال التي تصف الأجواء في الصعيد المصري لطبيعة مكان محل محل ميلاده بسوهاج.


ومن أبرز اعمال الفنان عبد الرحيم كمال مسلسل أهو ده اللي صار2019،  مسلسل الخواجة عبدالقادر2012، مسلسل شيخ العرب همام ، 2010،  مسلسل ونوس2016، و فيلم على جنب يا أسطى2008 .

عبد الرحيم كمال 

وكان كشف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، عن التصوف في حياته واعماله الفنية، وتحدث من خلال لقاء سابق مع موقع صدى البلد، عن اسرار التصوف، والمفهوم الخاص به بالنسبة له.

كما تحدث عن بدايات الامر معه، وكيف كان والده يقيم حلقات ذكر في قريته بسوهاج، وأوضح انه منذ الصغر وهو يتعلق بالحب.

واكد عبد الرحيم كمال في حوار تليفزيوني أخر ان ووالده كان ضليع في اللغة العربية الفصحى واللغة العربية مقدسة ولغة بها نغم وموسيقى وبها معاني كثيرة .

عبد الرحيم كمال 

علاقة عبد الرحيم كمال بـ نور الشريف : 

 

وكشف عبد الرحيم كمال عن علاقته بالفنان الراحل نور الشريف عن سر قراءته للفاتحة بشكل مستمر على روح الفنان نور الشريف . 

حيث قال عبد الرحيم كمال :"  لما ادخل أي عمل فني  أو أي ستوديو لأول مرة أقرأ الفاتحة للراحل نور الشريف ".

نور الشريف 

وتابع عبد الرحيم كمال:"  نور الشريف صاحب فضل كبير عليا  وهو من فتح باب الفن لي ومنذ عام 1995".

وأكمل عبد الرحيم كمال:"  أول مرة أشوف نجم كبير يشجعني كثيرا على أعمالي والقصص التي كتبتها، ومن اول لحظة شعر بانني اكتب حوار حلو  وجمعتني به صداقة فنية ممتدة".
 

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