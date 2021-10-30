شكرا على وقوفك دايما في ضهري.. عصام الحضري يهني زوجته بعيد ميلادها

حرص عصام الحضري مدرب حراس مرمي منتخب مصر علي تهنئة زوجتة بعيد ميلادها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشر عصام الحضري صورة لة برفقة زوجته،و علق قائلا : النهاردة عيد ميلاد اغلى انسانة حبيبتي وصاحبتي،وكل حاجة حلوة في حياتي، حبيت قبل ما اقولها كل سنة وانتي طيبة اقولها شكرا على وقوفك دايما في ضهري حتى في اصعب الظروف، على اهتمامك بيا و بالولاد،شكرا انك موجودة في حياتنا و كل سنة و كل العمر وانتي منورة حياتنا يا ام ياسين.



يذكر ان شارك عصام الحضري مدرب حراس مرمي منتخب مصر متابعيه صورة جديدة له برفقة الجهاز الفني للمنتخب المصري ،وظهر عصام الحضري برفقة الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني، بجانب ضياء السيد المدرب العام، ومحمد شوقي و وائل جمعة، نالت اعجاب متابعيه.





وكانت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد قررت تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا، بجانب ضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقي مدربا وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى.