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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحببت كل لحظة.. محمد حماقي يشارك جمهوره صور من حفل جامعة الدلتا بالمنصورة

صدى البلد

نشر محمد حماقي صور جديدة من حفلة بجامعة الدلتا بالمنصورة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

 

وعلق محمد حماقي علي الصور قائلا : أحببت كل لحظة من أداء الليلة .

محمد حماقي يطرح أغنيته الجديدة ودينا بعيد .. فيديو

بجامعة الدلتا والآخر بالإسكندرية.. محمد حماقي يُحيي حفلين يومي الجمعة والسبت المقبلين

احيي النجم محمد حماقي حفل مع المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور اليوم الجمعة  في جامعة الدلتا بالمنصورة ،  ويستعد محمد حماقي لحفلة الثاني في أحد الفنادق الكبري بالإسكندرية ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

 

ويحتفل حماقي مع جمهوره بنجاح ألبومه الجديد "يافاتني" خلال الحفلين حيث يغني عددا كبير من أغاني الألبوم ويحمل الحفلان الكثير من المفاجآت حيث يعكف علي تحضيرها وليد منصور برفقة حماقي.

 

وتعاون محمد حماقي في ألبومه الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أمير طعيمة، محمد النادي، طارق مدكور، تميم، توما، عمرو مصطفى، تامر حسين، وعدد آخر، حيث حرص حماقي على تنويع الاغاني التي يحتوي عليها الألبوم لمراعاة كل الأذواق.

 

حفل محمد حماقى 
وكان محمد حماقي قد أحيا أضخم حفلات الجامعة البريطانية من حيث الحضور من مختلف الكليات والمراحل والذي يعد امتدادا للاحتفالات بألبومه الجديد " يا فاتني" التي تصدرت أغانيه تريندات محتلف منصات الموسيقى والسوشيال ميديا بالإضافة إلى عرض بوستراته وصوره علي برج خليفة بدبي للاحتفاء به وسط جمهوره من مختلف الدول العربية والاوربية بمدينة بي العالمية .
صعد محمد حماقي علي خشبة المسرح وافتتح الحفل بأغنية "نفسي ابقي جنوا" التي استقبله بها الحضور هتافات وصيحات الإعجاب بعدها اعرب عن سعادته بتواجده معهم وسط طلاب الجامعة البريطانية التي شهدت اهم حفلاته.

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