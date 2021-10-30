شاهد.. امرأة تلد 5 توائم فجأة دون سابق إنذار |صور

تعرضت امرأة حامل لصدمة كبيرة عندما أخبرها الأطباء بولادتها لـ 5 توائم في الهند، بعد أن اعتقدت أنها حامل في مجرد طفل رضيع.

كانت الأم الهندية تمتلك بالفعل طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات وكانت تأمل في إنجاب ولد - لكنها حصلت على أكثر مما كانت تأمل بعد إنجابها 5 أطفال.

في الفيديو، الذي تم تصويره في 28 أكتوبر بعد لحظات من ولادة الأطفال تظهر غرفة مليئة بـ الأطباء مصدومين لحظة رؤية الرُضع.

وُلد الأطفال - ثلاث بنات وولدان - في مستشفى سادار في بيهار شرق الهند، حيث تم نقلهم بسرعة إلى أجهزة التنفس التي تظهر في الفيديو.

منذ ولادة الصغار ومغادرتهم وحدة العناية المركزة في المستشفى الهندي وهم تحت إشراف طبي مستمر.

ووصفت الدكتورة «ريتا سينها» التي ساعدت في ولادة الأطفال الخمسة، الحالة بأنها "فريدة من نوعها".

هذه ليست الحالة الوحيدة للولادة المفاجئة، ففي وقت سابق من هذا العام، وقعت الصدمة على امرأة في فنلندا لم تكن تعرف أنها حامل.

عندما وجدت أنها كانت في حالة مخاض بعد أن اعتقدت أنها مصابة بـ تسمم غذائي.

ولادة توائم

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