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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 30 - 10-2021 أبرزها ليفربول وبرايتون

محمد - صلاح
محمد - صلاح

تقام اليوم السبت 30 - 10 - 2021، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم يأتي في مقدمتها مباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي.

 

الدوري الإنجليزي

 

ليستر سيتي ضد أرسنال - الواحدة والنصف ظهرا

 

ليفربول ضد برايتون - الرابعة عصرا

 

مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس - الرابعة عصرا

 

نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسي - الرابعة عصرا

 

واتفورد ضد ساوثهامبتون - الرابعة عصرا

 

بيرنلي ضد برينتفورد - الرابعة عصرا

 

توتنهام هوتسبير ضد مانشستر يونايتد - السادسة والنصف مساء

 

الدوري الإسباني

 

إلتشي ضد  ريال مدريد - الثانية عصرا.

 

إشبيلية ضد أوساسونا - الرابعة والربع عصرا.

 

فالنسيا ضد فياريال - السادسة والنصف مساء.

 

برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس - التاسعة مساء.

 

الدوري الإيطالي

 

أتالانتا ضد لاتسيو - الثالثة عصرا

 

هيلاس فيرونا ضد يوفنتوس - السادسة مساء

 

تورينو ضد سامبدوريا - التاسعة إلا الربع مساء

 

أرمينيا بيليفلد ضد ماينز - الثالثة والنصف عصرا

 

فرايبورج ضد جرويتر فورت - الثالثة والنصف عصرا

 

يونيون برلين ضد بايرن ميونخ - الثالثة والنصف عصرا

 

باير ليفركوزن ضد فولفسبورج - الثالثة والنصف عصرا

 

بوروسيا دورتموند ضد كولن - الثالثة والنصف عصرا

 

آينتراخت فرانكفورت ضد لايبزيج - السادسة والنصف مساء

 

الدوري الفرنسي

 

ميتز ضد سانت إيتيان - الخامسة مساء

 

أولمبيك ليون ضد لانس - التاسعة مساء

 

كان واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد والمدير الفني الحالي لنادي ديربي كاونتي، أكد أن لاعبي الفريق الحاليين لا يؤدون بشكل جيد وهم سبب تراجع الفريق، مشددًا أنه يرى محمد صلاح جناح فريق ليفربول، اللاعب الأفضل في العالم حاليًا.

 

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة بعد مرور 9 جولات.

 

وقال روني في تصريحات لصحيفة “ ديلي ميل” البريطانية:"هناك أناس مثقفون للغاية في إدارة مانشستر يونايتد،أنا متأكد من أنهم سينظرون في كل شيء ليروا كيف يتحركون للأمام في المستقبل القريب ، سواء كان ذلك مع أولي جونار سولشاير أو بدونه."

 

وتابع:"على اللاعبين أن يسألوا أنفسهم وينظروا إلى أنفسهم، من السهل جدًا على المدرب أن يأخذ كل العصا عندما يتقاضى هؤلاء اللاعبون الكثير من المال للقيام بمهامهم، ولا أعتقد أنهم يقومون بذلك بشكل جيد بما فيه الكفاية."

 

وزاد:"هناك مسؤولية كبيرة على هؤلاء اللاعبين. إنهم لاعبون عالميون ولاعبون دوليون، وناد مثل مانشستر يونايتد بحاجة إلى المزيد.. يجب أن يشعر هؤلاء اللاعبون بالأذى عندما يخسرون المباريات، هناك مطالب كبيرة في هذا النادي ، ضغط مرتفع ، وأرى الكثير من اللاعبين غير مستعدين للارتداد، غير مستعدين للدفاع ، غير مستعدين لوضع كل شيء على المحك وهذا غير مقبول."

 

وأردف:"هل تخبرني أن هذا خطأ المدرب أم خطأ اللاعبين؟ انا لا اعرف،مباراة ليفربول لم تكن سهلة المشاهدة، ليفربول فريق رائع ، على غرار اليونايتد من حيث اللاعبين العالميين لديهم وربما يكون لديهم الأفضل في العالم في هذه اللحظة وهو محمد صلاح لكن الاختلاف الوحيد هو أنهم يعملون خارج الملعب. في ديربي كاونت ، يعرف اللاعبون أنهم لن يلعبوا إذا لم يعملوا بجد بما فيه الكفاية."

 

يذكر أن فريق مانشستر يونايتد قد خسر على ملعبه ووسط جماهيره أمام ليفربول بخمسة أهداف مقابل لا شيء، يوم الأحد الماضي.

ليفربول برايتون الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني الدوري الايطالي الدوري الفرنسي جدول مباريات اليوم السبت مباريات اليوم السبت

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