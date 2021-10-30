خبر x تريند ...هاشتاج سنة حلوة يا بيبو يتصدر تويتر ..عصام الحضري يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. لقاء الخميسي تروج لحكاية "حتة من القمر"

يرصد موقع «صدى البلد» بشكل دائم، الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

شكرا على وقوفك دايما في ضهري.. عصام الحضري يهني زوجته بعيد ميلادها

حرص عصام الحضري مدرب حراس مرمي منتخب مصر علي تهنئة زوجته بعيد ميلادها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشر عصام الحضري صورة له برفقة زوجته، و علق قائلا : النهاردة عيد ميلاد اغلى انسانة حبيبتي وصاحبتي،وكل حاجة حلوة في حياتي، حبيت قبل ما اقولها كل سنة وانتي طيبة اقولها شكرا على وقوفك دايما في ضهري حتى في اصعب الظروف، على اهتمامك بيا و بالولاد،شكرا انك موجودة في حياتنا و كل سنة و كل العمر وانتي منورة حياتنا يا ام ياسين.

سنة حلوة يا بيبو.. هاشتاج يتصدر تويتر احتفالا بعيد ميلاد محمود الخطيب

تصدر هاشتاج سنة حلوة يا بيبو موقع التواصل الاجتماعي توتير حيث هنئ محبي الأسطورة الكروية محمود الخطيب احتفالا بعيد ميلاده الذي يوافق السبت الموافق ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١.

وعبر عشاق كابتن الخطيب عن حبهم و أمانيهم له بالصحة و العافية .

بـ وحمة سوداء.. شاهد| لقاء الخميسي تروج لحكاية "حتة من القمر"

روجت الفنانة لقاء الخميسي لحكاية "حتة من القمر " والتى تعد واحدة من حكايات مسلسل “ زى القمر عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

ونشرت لقاء الخميسي صورة ب وحمة سوداء من كواليس حتة من القمر وعلق قائلة : قمر .

شهر بها وأنكر نسب أطفاله.. سيدة تستغيث من طليقها.. ومغردون: كلنا سارة

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي توتير هاشتاج #كلنا سارة بعد مذكرة نشرتها سيدة تدعى، سارة السيد أحمد، تناشد فيها رئيس نيابة الشرق بورسعيد، بسرعة التدخل لوقف الابتزاز التي يتبعة زوجها وائل قدري سليمان رمضان، بعد طلاقها منه خلعا.