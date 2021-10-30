فريق واما يشعل استوديو منى الشاذلي بأغنية "نجمة معدية".. فيديو

حلّ أعضاء فريق واما، ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم منى الشازلي" المذاع على قناة "سي بي سي ".



وقدم أعضاء الفريق العديد من الأغاني الشعبية، والتي قوبلت بالتصفيق من قبل الجمهور.

وأشعل أعضاء الفريق استوديو منى الشاذلي، بأغنية "نجمة معدية"، على الهواء مباشرة.

وظهرت مواهب أعضاء فريق واما بتأليف كلمات اغاني مختلفة سواء كانت كلمات خليجية او كلمات مهرجان او فلكلور .

وقدم فريق واما عروضا استعراضية أثناء تأدية الوانا مختلفة من الأغاني التي طلبتها منهم الإعلامية منى الشاذلي في الفقرة الترفيهية .