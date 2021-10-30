أخبار الرياضة .. الخطيب يحتفل بعيد ميلاده .. وليد عرفات رئيسا لـ سموحة ..وإقالة الجهاز الطبي لـ البنك الأهلي

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري، على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار الرياضية المهمة، حول ما يدور على الساحة المحلية والإفريقية والعالمية.

يحتفل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اليوم السبت بعيد ميلاده الـ 67 حيث يعتبر بيبو الكرة المصرية من مواليد 30 أكتوبر عام 1954.

أظهرت نتائج فرز أصوات الناخبين التي أعلنتها اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة "الرياضي – الاجتماعي"، اليوم الجمعة، فوز المحاسب وليد عرفات، بمنصب رئيس النادي، وحصد عمر خمس الغنيمي، مقعد النائب، وذلك في الانتخابات التي جرت رغم صدور حكم قضائي من لجنة التسوية والتحكيم الرياضي بتأجيلها لحين الفصل في خطأ الإجراءات، وموقف المستبعدين.

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة تضم ٢٢ لاعبا للسفر إلى الإسكندرية والدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة فاركو في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

حقق فريق باريس سان جيران انتصارًا مثيرًا على ليل، بهدفين مقابل هدف، في قمة الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الفرنسي.

يخضع محمد عبد الرازق طبيب فريق البنك الأهلي للتحقيق؛ بسبب واقعة كريم بامبو مهاجم الفريق عقب إصدار قرار بإيقافه على خلفية تناوله دواء تخسيس به مادة محظورة تحتوي على منشطات.

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف” يوم 30 ديسمبر المقبل، موعدًا نهائيًا لإرسال القوائم الأولية للمنتخبات الـ 24، المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

تأهل الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري المرتبط للمحترفين، بعد أن تغلب على نظيره فريق القناة اليوم الجمعة في إياب دور الستة عشر من البطولة.

أعلنت هيئة ستاد القاهرة جاهزية الملعب لاستضافة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي يوم الجمعة المقبل الخامس من نوفمبر، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري المصري الممتاز .