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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم..إقامة سرادق عزاء المقدم محمود القللى بالمنطقة الصناعية بالغردقة

المقدم محمود القللي
المقدم محمود القللي

يقيم ضباط شرطة مديرية أمن البحر الأحمر، اليوم السبت سرادق عزاء لتلقى واجب العزاء فى زميلهم المقدم محمود القللي، الضابط بإدارة مرور البحر الأحمر، والذى لقى مصرعه فى حادث سير أثناء عودته من القاهرة لعملة بالغردقة.

وأعلن عدد كبير من ضباط شرطة البحر الأحمر عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إقامة عزاء زميلهم المقدم محمود القللي، الضابط بإدارة مرور البحر الأحمر، اليوم السبت فى تمام الخامسة والنصف مساءًا بالسرادق المقام بالمنطقة الصناعية بجوار إدارة مرور البحر الأحمر .

حادث سير

وكان لقى المقدم محمود القللي، مصرعه فى حادث سير بطرق الزعفرانة - غارب، وتم نقله لمستشفى ومنها لمثواه الأخير إلى مدافن عائلته فى مدينة نصر بالقاهرة، حيث شهدت مدينة الغردقة وخاصة زملاءه من ضباط الشرطة حالة من الحزن الشديد لوفاته .

 

ونعى أصدقاءه وزملاءه وعدد كبير من أهالي مدينة الغردقة والبحر الأحمر بشكل عام المتوفى لما كان يتميز به من حسن الخلق ومحبته للخير وانه كان لا يتوانى فى خدمة المواطنين .

 

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