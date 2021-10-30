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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فصل الكهرباء عن مرسى علم .. اعرف المواعيد والمناطق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

بمرسى علم .. أعلنت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم بالبحر الأحمر، عن تلقي إشارة من محطة محولات شركة الكهرباء المدينة، بفصل التيار الكهربي عن مدينة مرسى علم بالكامل، اليوم السبت، من الساعة 6 صباحا وحتى 11 صباحا.

 

 وفي سياق متصل أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن "تقسيم النور- منتجع تاكور- البوابة الشمالية - محطة تحصيل الرسوم - محطة بنزين وطنية- محطة بنزين عويد - إنارة شمال الأحياء - عاطف عشم - سيد عبد السلام" بمدينة الغردقة، وذلك غدا السبت.

 كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن "تقسيم ناصر - فندق كينج توت - عمارات الوفاء"، يوم  الأحد المقبل، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

 

من جانبه، كشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

 

كما أكد المصدر أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة وغارب، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.

 

وفي سياق آخر، استمرت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، في أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق بالعديد من القطاعات بالمدينة.

 

وشدد رئيس مدينة الغردقة على المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، مع التنبيه على بذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة للشوارع المدرجة وفق الخطة الزمنية.

 

يذكر أن هذه الأعمال تأتي ضمن الخطة التي وضعتها مدينة الغردقة لتطوير المناطق السكنية القديمة والتي يعيش بها أهالي الغردقة القدامى والتي تعد من التراث.

مرسى علم كهربا البحر الأحمر الوحده المحلية محافظة البحر الاحمر التيار الكهربائى مدينة مرسى علم

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