تبدأ اليوم .. مطار مرسى علم يستقبل 88 رحلة طيران دولية وداخلية

يستقبل مطار مرسى علم الدولى بداية من اليوم السبت، ولمدة أسبوع، 88 رحلة أغلبها دولية قادمة من المطارات العالمية المختلفة، حسب جداول رحلات الطيران خلال الأسبوع المقبل.

وكشفت جداول رحلات الطيران بمطار مرسى علم الدولى أن هناك زيادة فى معدلات الرحلات عن الأسبوع الماضي، حيث من المقرر أن تصل إلى المطار 6 رحلات إيطالية ورحلتان من فرنسا بمعدل 12 رحلة من أوروبا بينهم 8 رحلات من المطارات الألمانية.

كما يستقبل المطار 19 رحلة من التشيك و18 رحلة من أوكرانيا و4 من سويسرا ورحلة من المجر ورحلتين من بيلا روسيا، ورحلة من لتوانيا و2 من ملادوفا و3 رحلات داخلية.

وتشهد الحركة السياحية بمدينة مرسى علم والغردقة حالة من الانتعاشة السياحية خلال الفترة الحالية، حيث استقبل مطار مرسى علم الدولى أول أمس الخميس 100 رحلة طيران دولية من عدة دول أوروبية وعالمية مختلفة.