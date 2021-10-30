مؤشر البورصة المصرية الرئيسي يرتفع 3.36% الأسبوع الماضي

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 3.36% ليغلق عند مستوى 11506.63 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.48% ليغلق عند مستوى 2305.37 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 2.68% ليغلق عند مستوى 3299.42 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.86% ليغلق عند مستوى 13695.15 نقطة، وهبط مؤشر تميز في بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 4213.55 نقطة.

بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 18.6 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2778 مليون ورقة منفذة على 252 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 27.2 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2415 مليون ورقة منفذة على 208 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

هذا و قد استحوذت الأسهم على 41.31 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 58.69 % خلال الأسبوع.



