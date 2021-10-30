تعكس شخصية الفرد..أستاذ طب النفس يكشف تأثير الرسائل الورقية على النفس

قال محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، إن الرسائل الورقية لها شعور وطابع خاص لدى الفرد، كما أنها تعكس شخصية كاتب الرسالة و شعوره.



وأضاف "محمد المهدي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، هناك العديد من الدراسات العلمية أكدت أن طريقة الكتابة تعكس شخصية الفرد، منوها بأن الكتابة بخط اليد لها تأثير إيجابي على المخ.



وأوضح أن الكتابة باليد تعمل على تنشيط المخ ومراكز الحركة، كما أنها تساهم بشكل كبير في استيعاب الفرد، مشددا على أن الكتابة باليد تساعد في التذكر ومقاومة النسيان والإصابة بالزهايمر.



وأشار إلى أن الرسائل الورقية والكتابة بخط اليد عادة ثابتة ومستمرة، ولن تندثر، موضحا: البعض مازال متمسك بتلك الهوية.

وشدد على أن الكتب الورقية كائن حي باقي لن يندثر، متابعا: المعلومات الورقية تظل ثابتة ومستمرة.

