تشيلسي في ضيافة نيوكاسل يونايتد بـ الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق نيوكاسل يونايتد، تشيلسي المتوهج، اليوم، السبت في تمام الساعة الرابعة عصرا، على ملعب “جيمس بارك”، ضمن منافسات الجولة رقم 10 في الدوري الإنجليزي.

وينفرد تشيلسي بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة من تسع مباريات متفوقا بنقطة واحدة على ملاحقه المباشر ليفربول بينما يحتل نيوكاسل المركز 19 قبل الأخير برصيد أربع نقاط.

ويسعى نيوكاسل يونايتد إلى تحقيق أول انتصار في الدوري هذا الموسم.

واستعاد نادي تشيلسي خدمات مهاجمه الأمريكي كريستيان بوليسيتش.

وتعرض بوليسيتش لإصابة في الكاحل خلال اللعب مع منتخب بلاده أثناء العطلة الدولية في الشهر الماضي ولم يشارك مع تشيلسي منذ فوزه 3-0 على كريستال بالاس في الجولة الأولى من دوري الموسم الجاري، وذلك يوم 14 أغسطس الماضي.

وغاب لاعب الوسط المدافع نجولو كانتي إضافة إلى المدافعين أنديرس كريستنسن وسيزار أزبليكويتا عن مباراة تشيلسي في كأس الرابطة التي فاز فيها على ساوثهامبتون الأربعاء الماضي لكنهم عادوا جميعا للتدريب من جديد.