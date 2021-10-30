شيخ الشباب «منحرف».. دار السلام تطالب بحق طفلها

أحال المستشار يحيى فريد الزارع، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، متهما يبلغ من العمر 59 عاما للمحاكمة الجنائية لاتهامه بهتك عرض طفل لم يتجاوز ١٠ سنوات.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجنى عليه الطفل بغير قوة أو تهديد بأن حسر عنه بنطاله ولامس مواضع عفته وقام بفعل غير أخلاقي مستغلا صغر سنه الذي لم يتجاوز ١٠ سنوات.

شهد رائد شرطة معاون مباحث قسم شرطة دار السلام بأن تحرياته توصلت لصحة قيام المتهم بإرتكاب واقعة هتك عرض المجني عليه الطفل.

ثبت بالاستعلام من مصلحة الأحوال المدنية أن المجني عليه طفل من مواليد ۱-۲-۲۰۱۱ ويبلغ من العمرعشر سنوات.