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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جونسون يحذر من انهيار عالمي سريع لهذا السبب

صدى البلد

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن التحدي المناخي هو الأهم في المرحلة الحالية، وذلك لمواجهة التغيرات المناخية، مؤكدًا إن بقاء العالم مرتبط باستمرار مجابهة التغير، وفق ما ذكرت وسائل إعلام دولية.

طالب جونسون زعماء العالم بضرورة تصعيد تصديهم للتغيرات المناخية، وذلك قبيل ساعات من بدء اجتماع زعماء "مجموعة العشرين".

قال جونسون، إن الحضارة العالمية يمكن أن تنهار بنفس سرعة انهيار الإمبراطورية الرومانية القديمة، ما لم يتم فعل المزيد.

وذكر  أن "الأجيال القادمة تخاطر بالجوع والصراع والهجرة الجماعية، إذا لم يتم إحراز تقدم في معالجة تغير المناخ".

وتستضيف روما، اليوم، قمة مجموعة العشرين لمدة يومين التي تركز على 4 ملفات أبرزها "كورونا والمناخ"، فيما قد تتطرق إلى بعض الملفات السياسية، خاصة في اللقاءات الثنائية لقادة الدول.

من جانبه، اعتبر رئيس وزراء إيطاليا السابق رومانو برودي أن اجتماع قادة مجموعة العشرين بروما ينعقد في وقت غير موفق، في وقت كان يمكن أن يساهم حضور قادة روسيا والصين بشكل فعال في هذا الحدث.

وقال برودي خلال خطابه في المنتدى الاقتصادي الأوراسي في فيرونا: "إن مجموعة العشرين حدث عظيم، لكنه يحدث في لحظة خاطئة. لا يشارك فيه فلاديمير بوتين وشي جين بينج بشكل مباشر، لأن كوفيد 19 لا يزال يقسم العالم.. لكنه أمر جيد (تنظيم الحدث) حضوريا بعد عامين".

وتابع قائلا: "قمة العشرين (G20) لو حضرها بوتين وشي جين بينج شخصيا لكان بإمكان حضورهما إعطاء زخم لهذه الاجتماعات الدولية، ويعد الحضور الشخصي أمرا حيويا وفعالا".

وستنعقد قمة مجموعة العشرين في روما في الفترة من 30 إلى 31 أكتوبر الجاري. وسيتحدث رئيس روسيا فلاديمير بوتين، ورئيس الصين شي جين بينغ، في القمة افتراضيا عبر الفيديو كونفرنس.
 

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