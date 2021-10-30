فلسطين.. أمطار فوق معظم المناطق غدا الأحد

تشهد فلسطين اليوم وغداً حالة من عدم الاستقرار الجوي تجلب الامطار فوق معظم المناطق غدا الاحد، وقد تصحب بالرعد، فيما ستسقط امطار على بعض المناطق اليوم.

وقالت وكالة معا ان حالة عدا الاستقرار ستبدأ بشكل محدود اليوم السبت، وقد تسقط أمطار محلية على بعض المناطق القليلة، ولكن هذه الامطار ستنتشر بشكل أكبر فجر وصباح الاحد لتشمل الكثير من المناطق.

وتكون الفرصة خلال نهار يوم الأحد مهيأة لتساقط المزيد من الامطار المتفرقة على فترات، مع انخفاض على الحرارة، وطقس بارد نسبيا خلال ساعات الصباح والمساء، ونشاط على الرياح احيانا.