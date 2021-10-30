عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين.. أمطار فوق معظم المناطق غدا الأحد

صدى البلد

تشهد فلسطين اليوم وغداً حالة من عدم الاستقرار الجوي تجلب الامطار فوق معظم المناطق غدا الاحد، وقد تصحب بالرعد، فيما ستسقط امطار على بعض المناطق اليوم.

وقالت وكالة معا ان حالة عدا الاستقرار ستبدأ بشكل محدود اليوم السبت، وقد تسقط أمطار محلية على بعض المناطق القليلة، ولكن هذه الامطار ستنتشر بشكل أكبر فجر وصباح الاحد لتشمل الكثير من المناطق.

وتكون الفرصة خلال نهار يوم الأحد مهيأة لتساقط المزيد من الامطار المتفرقة على فترات، مع انخفاض على الحرارة، وطقس بارد نسبيا خلال ساعات الصباح والمساء، ونشاط على الرياح احيانا.

بالذكرى الـ65 لمجزرة كفر قاسم.. ماذا حدث في فلسطين بتلك الليلة الدامية؟

الاتحاد الأوروبي: سنواصل دعم فلسطين لبناء دولتها

فلسطين عدم الاستقرار الجوي الامطار الرعد وكالة معا

موضوعات متعلقة

أحمد أبو الغيط: إسرائيل ستدفع الثمن عندما يصل عدد سكان فلسطين إلى 15 مليونا

نداء عاجل من الجامعة العربية للمجتمع الدولي بشأن فلسطين

ترشيحاتنا

أول تعليق من فرج عامر بعد خسارته في انتخابات سموحة

الحركة اللبنانية الحرة تكشف لـ صدى البلد كواليس الساعات المقبلة في لبنان بعد طرد سفرائها من الخليج

طقس اليوم|الأقمار الصناعية: سحب رعدية وأمطار غزيرة فوق القاهرة والدلتا

شيخ الشباب «منحرف».. دار السلام تطالب بحق طفلها

في غياب بنزيما.. ريال مدريد يسعى لانتزاع صدارة الدوري الإسباني ضد إلتشي

مصر تستضيف مؤتمر «يوم المدن العالمي» 2021.. إنفوجراف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم الجماع بعد العقد وقبل الزفاف .. يحرج الأسرة والفتاة

بـ صور خطوبة سابقة.. والد ياسمين صبري : فيه سر ناس متعرفهوش

البسوا جاكت والأمطار مستمرة.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم.. تفاصيل

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

لبنان.. إلقاء قنبلة علي منزل دكتور بسبب خلافات زوجية

القاهرة والإسكندرية الأبرز.. سقوط أمطار في عدة محافظات

عمرو أديب: ارتفاع سعر ساندويتش الفول والطعمية في بداية نوفمبر.. فيديو

علاوة سنوية وحماية من الفصل.. مزايا مشروع قانون العمل الجديد في نقاط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تطويل شعر الأطفال الرضع وأخطاء العناية به ..صور

حضور جماهيري كبير .. 30 صورة من حفل محمد حماقي في جامعة الدلتا

على ارتفاع 26 طابقًا.. امرأة تقطع حبل أمان تعلق به عاملي صيانة|فيديو

مستعجلة.. شاهد نعامة تركض بين زحام السيارات ومفاجأة بعد تصويرها |فيديو

فيديو

نشر صور خطوبتها الأولى.. والد ياسمين صبري يكشف المستور

على شكل فطيرة.. عاصفة كوكب تبتلع الأرض على مرة واحدة

فيديوجراف.. مجرم فاشل .. خطط للخطف فقتل وحرق بالصدفة

عارية داخل شوال في البحيرة.. رجل يقتل أمه بطريقة بشعة من أجل المال

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

اﻟﻤﺰﻳﺪ