وكيل صحة الشرقية يتفقد مراكز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

تفقد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية مركز تطعيم المواطنين ضد كورونا بديوان المديرية ، والذين توافدوا علي المركز من مختلف أنحاء المحافظة والمحافظات الأخرى وتابع إنهاء إجراءات تسجيل بيانات المواطنين، وعمل الموافقة المستنيرة، والتسجيل الالكتروني، والتطعيم واستخراج الكارت الخاص بالتطعيم.

كما تفقد وكيل الوزارة مخزن الطعوم وسلسلة التبريد، وتابع خطة توزيع اللقاحات علي الإدارات الصحية بالمحافظة، موجهاً بتوزيع اللقاح وفقاً لمؤشرات أداء عمل مراكز التطعيم بالمحافظة، والفرق الطبية المتحركة بالإدارات الصحية.

وأكد وكيل الوزارة علي أهمية تطعيم جميع المواطنين حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، مناشدا أولياء الأمور، وطلاب وطالبات الجامعة، وكبار السن، وجميع المواطنين بسرعة التوجه لمراكز التطعيم المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة لتلقي لقاح كورونا حفاظاً على صحة جميع أفراد الأسرة وأبنائنا الأطفال.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، بأنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ٢٥٠ جنيه للمصريين، و ٢٥ دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأضاف مسعود بأن مراكز استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بمحافظة الشرقية بلغت ٣٠ مركز طبي، ومراكز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بلغت ٣١ مركز طبي للمواطنين المقيمين بالمحافظة.