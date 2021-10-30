الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح في مختلف الجبهات بمأرب

أعلن الجيش اليمني أن الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح بعد اشتباكات اندلعت فجر اليوم السبت، في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مأرب، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح المركز الإعلامي للجيش اليمني - في بيان أوردته قناة (اليمن الإخبارية) - أن المقاومة الشعبية وقوات الجيش أفشلت هجمات للحوثيين على جبهات القتال جنوب مأرب.. مضيفا أن الجيش كسر هجوماً للحوثيين في جبهة الكسارة غرب مأرب؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.



ومن جانبها، شنت ‏مقاتلات تحالف دعم الشرعية، بالتزامن مع المعارك، عدة غارات جوية، مستهدفة تجمعات ومواقع متفرقة للميليشيا جنوب وغرب مأرب؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين وتدمير دبابة ومخزن ذخائر وثلاثة أطقم بما عليها من عتاد، بحسب المركز الإعلامي للجيش اليمني.



كما قوات الجيش بإحباط تسلل مجموعة من عناصر الحوثيين باتجاه مواقع عسكرية في جبهة الكسارة، وانتهت العملية بسقوط غالبية العناصر المتسللين بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.