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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في غياب بنزيما.. ريال مدريد يسعى لانتزاع صدارة الدوري الإسباني ضد إلتشي

ريال مدريد
ريال مدريد

يحل ريال مدريد ضيفا على نظيره إلتشي، اليوم السبت، في تمام الثانية ظهرًا، على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر بالدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 21 نقطة من 10 مباريات بفارق 3 نقاط عن المتصدر ريال سوسييداد الذي لعب مباراة أكثر، بينما يقع إلتشي بالمركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط.

ويسعى ريال مدريد للانتصار وذلك بعد 3 تعادلات متتالية أمام ليفانتي، وفياريال وأوساسونا، حيث تفصله 3 نقاط عن ريال سوسيداد المتصدر.

بينما يأمل إلتشي في تحطيم رقم طال انتظاره وتحقيق الفوز على الريال للمرة الأولى منذ 43 عاما.

ويفتقد ريال مدريد لخدمات كريم بنزيما مهاجم وهداف الفريق، لإراحته بعد شعوره بآلام في قدمه من بعد مباراة الكلاسيكو.

قائمة ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، توني.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، فاييخو، ناتشو، مارسيلو، ميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، لوكاس فاسكيز، إيسكو، كامافينجا، بلانكو.

خط الهجوم: هازاراد، أسينسيو، يوفيتش، فينيسيوس جونيور، رودريجو، ماريانو.

ريال مدريد إلتشي الدوري الإسباني كريم بنزيما قائمة ريال مدريد

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