جمال رائف: العالم يترقب قمة أسكتلندا للمناخ ويطلق عليها «الفرصة الأخيرة»| فيديو

قال الباحث السياسي ، جمال رائف ، تعليقا على قمة المناخ بحضور زعماء العالم ، أن جميع العالم يترقب قمة اسكتلندا للمناخ ، والكثير يطلق عليها قمة الفرصة الأخيرة ؛ نظرا لأن المناخ يواجه تغيرات شرسة وصعبة المرحلة الراهنة والمقبلة .

وأضاف جمال رائف ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ومن تقديم الإعلامية " رشا مجدي" ، أن التباحث حول المناخ لم يعد رفاهية ، والعالم يشهد تقلبات كبيرة في المناخ ، موضحا أن مصر حاضرة بقوة في مؤتمرات المناخ .

وأشار " رائف " إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت له كلمة مهمة عن المناخ في باريس ، مما أظهر ملامح رؤية مصر في القضية وطرحها طوال الوقت .

وأردف " رائف " ، أنه من غير المعقول أن تتحمل الدول الأفريقية النامية تبعات الثورة الصناعية الأوروبي ، ولذلك يجب على المجتمع الغربي أن يتحمل المسؤولية بشكل عادل .

ونوه أن العالم أجمع ينتظر قثمة المناخ القادمة ، وعودة الولايات المتحدة الأمريكية ، مما يعطي أملا للحفاظ على التوازن ، بعد انسحابها القمة الماضية .