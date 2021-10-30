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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحركة اللبنانية الحرة تكشف لـ صدى البلد كواليس الساعات المقبلة في لبنان بعد طرد سفرائها من الخليج

صدى البلد

قال بسام خضر أغا رئيس الحركة اللبنانية الحرة؛ إن لبنان على شفا انهيار بالكامل نتيجة الموقف السعودي وربما نتيجة إلحاق دول مجلس التعاون الخليجي بركب السعودية بسحب سفراء وقطع علاقات وعدم توريد أي سلع أو تجارة مع لبنان .

 

وأوضح "أغا"، في تصريحات  خاصة لـ "صدى البلد"، أن تردى الوضع في لبنان لهذه الدرجة نتيجة سياسة حزب الله وسياسة الرئيس اللبناني ميشال عون والتي دفعت بلبنان نحو حافة الانهيار بعدما أصبحت في الحضن الإيراني، محذراً من نشوب مواجهات من جديد في لبنان.

 

وحذر "رئيس الحركة اللبنانية"، من وشوك احتمالية سقوط الحكومة حسب المعلومات التى وردت إليهم وأن رئيس الحكومة اللبنانية لم ينجح في احتواء العلاقات اللبنانية الخليجية مما يدعوه للاستقالة خلال الساعات القادمة وكله نتيجة السياسة الإيرانية المتمثلة بحزب الله ورئيس الجمهورية. 

أعلنت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، أنها طلبت من السفير اللبناني لديها، مغادرة أراضي المملكة خلال 48 ساعة مقبلة، وذلك بعد قرار سعودي مماثل، على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي عن دور السعودية في حرب اليمن.

 

وقالت الخارجية البحرينية إن القرار يأتي على خلفية سلسلة التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين في الآونة الأخيرة.

 

وأوضحت الوزارة البحرينية، في بيان، أن هذا القرار لا يمس بالأشقاء اللبنانيين المقيمون في المملكة.

 

يأتي ذلك بعدما أعلنت المملكة العربية السعودية، الجمعة، استدعاء سفيرها في لبنان؛ للتشاور، ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة، وتقرر وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، وذلك بعد الأزمة التي أحدثتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

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