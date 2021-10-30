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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

احذر ... المكملات الغذائية تدمر الكبد فى حالة واحدة

مكمل غذائى
مكمل غذائى

قال أيمن السركى ، مدرب لياقة بدنية ، إن هناك فارق بين المكملات الغذائية وبين المنشطات الهرمونية فالأولى ليس هناك منها أى ضرر وليس لها علاقة بالغدد الهرمونية بالجسم .


ونصح أيمن السركى ،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc  ،  بتناول 3 وجبات غذائية متوازنة مكونة من البروتينات شرب كميات كبيرة من المياه، أخذ قسط وافى من النوم لا يقل عن 8 ساعات وممارسة الرياضة فى صالات الجيم 4 مرات أسبوعيا وطوال الأسبوع فى المنزل.

ولفت أيمن السركى ، أن المكملات الغذائية مصنعة بشكل يسمح للجسم امتصاصها ولابد من تناولها بوجود ارشادات من المتخصصين خاصة أنه فى حالة تناولها بإفراط تؤثر بشكل سلبى وتعمل على تدمير  على الكبد ، الكلى.


وأشار أيمن السركى ،  إلى أن المكملات الغذائية تمد عضلات الجسم بالاحماض الامينية الهامة لبناء البروتينية المفيدة للألياف العضلية ، وتكمل نظام أساسى فى التغذية وفى حالة غياب نظام تغذية سليم لدى الشخص ويستخدم المكملات الغذائية فإن العائد سيكون صفر خاصة أن المكملات أنواع عديدة منها المحفزات  قبل وبعد تمارين صالات التمرين " الجيم ".

 

 

 

 

 

 

أيمن السركى عضلات الجسم صالات الجيم ممارسة الرياضة البروتين

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