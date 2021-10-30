عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء دولة أوروبية يعبر عن سعادته لعدم حضور بوتين وبينج لقمة الـ20

رئيس وزراء هولندا
رئيس وزراء هولندا

قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، إنه "متفائل جد" حيال مؤتمر "كوب 26" الذي لن يشارك فيه حضوريا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولا نظيره الصيني شي جين بينج، في حين أن روسيا والصين هما بين أكبر الدول الملوثة.

وتابع روتي قائلا: "أنا متفائل جدا. فِرقنا تعمل الليلة وغدا على المساهمة التي ستُقدّمها كندا وهولندا في اتجاه الدفع نحو نجاح مؤتمر المناخ".

وأكد أنه "لا يزال ممكنا تحقيق نتيجة جيدة. لكن إذا لم نعمل بجد سنواجه مشاكل".

 

وقال رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، إن كندا وهولندا تتوجهان إلى قمة "G20" ومؤتمر المناخ "كوب 26" باستراتيجية مشتركة تستهدف الضغط على الدول من أجل تكثيف جهودها في مواجهة تغير المناخ، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.

والتقى ترودو في لاهاي نظيره الهولندي مارك روتي قبل قمة مجموعة العشرين التي تعقد اليوم وغدا في روما ومؤتمر المناخ "كوب 26" الذي يفتتح الأحد في غلاسكو باسكتلندا (بريطانيا).

وقال ترودو في مؤتمر صحفي: "لقد كان لقاء بين أصدقاء يتشاركون الأفكار نفسها".

وأضاف أن الاجتماع "أتاح لنا وضع استراتيجية تتعلق بكيفية استمرارنا في ممارسة الضغط لضمان أن العالم يكثف جهوده في مواجهة هذه التحديات الهائلة".

وتابع ترودو: "نحن نعمل مع حلفاء يتشاركون أفكارنا، بينهم ألمانيا ودول أخرى، لضمان أن يفي العالم بسرعة كبيرة بالتزامه تخصيص 100 مليار دولار" لمساعدة البلدان النامية في مكافحة التغير المناخي.

وكان مفترضا أن يتحقق هذا الهدف السنة المنصرمة. 

وأصبح عجز الدول الغنية عن تحقيقه نقطة شائكة وحرجة.

 

 

مجموعة العشرين رئيس الوزراء هولندا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين كندا تغير المناخ اسكتلندا دولة أوروبية جاستن ترودو رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي

موضوعات متعلقة

تراجع الليرة اللبنانية بعد إجراءات السعودية العقابية

طائرات إيران المسيرة في مرمى العقوبات الأمريكية | تفاصيل

زيادة مقلقة لإصابات كورونا في ألمانيا.. وتصريحات حول موعد انتهاء الوباء

الجزائر..50% من الشعب تلقوا الجرعة الأولى و24% جرعتين

المغرب.. اتفاق مع كولومبيا لتبادل الزيارات البرلمانية والدفع بمجموعة الصداقة

سوريا .. وزير الإعلام الباكستاني يلتقي بالقائم بأعمال سفير دمشق بإسلام أباد

جونسون يحذر من انهيار عالمي سريع لهذا السبب

صحيفة إسرائيلية: بايدن لن يمنع الاستيطان في الضفة

ترشيحاتنا

نوستالجيا.. عندما ارتدى الخطيب قميص الزمالك أمام 120 ألف مشجع

الأيدي العاملة.. شعلة نشاط طاقم العمل بجناح مصر في إكسبو دبي| فيديو

الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية يضع خطة لمساندة قطاع المقاولات خارجيا ومحليا

فضل الدعاء وقت نزول المطر .. الإفتاء توضح

أهداها بابا الفاتيكان للرئيس الأمريكي.. تاريخ وثيقة الأخوة الإنسانية

مستحيل تحط عقلها بعقلي.. ياسمينا العلواني تكشف حقيقة الخلاف مع أحلام الشامسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تنفي تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

حكم الجماع بعد العقد وقبل الزفاف .. يحرج الأسرة والفتاة

بـ صور خطوبة سابقة.. والد ياسمين صبري : فيه سر ناس متعرفهوش

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

الطقس اليوم|الأقمار الصناعية: سحب رعدية وأمطار غزيرة فوق القاهرة والدلتا

لبنان.. إلقاء قنبلة علي منزل دكتور بسبب خلافات زوجية

البسوا جاكت والأمطار مستمرة.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم.. تفاصيل

أول تعليق من فرج عامر بعد خسارته في انتخابات سموحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تطويل شعر الأطفال الرضع وأخطاء العناية به ..صور

حضور جماهيري كبير .. 30 صورة من حفل محمد حماقي في جامعة الدلتا

على ارتفاع 26 طابقًا.. امرأة تقطع حبل أمان تعلق به عاملي صيانة|فيديو

مستعجلة.. شاهد نعامة تركض بين زحام السيارات ومفاجأة بعد تصويرها |فيديو

فيديو

نشر صور خطوبتها الأولى.. والد ياسمين صبري يكشف المستور

على شكل فطيرة.. عاصفة كوكب تبتلع الأرض على مرة واحدة

فيديوجراف.. مجرم فاشل .. خطط للخطف فقتل وحرق بالصدفة

عارية داخل شوال في البحيرة.. رجل يقتل أمه بطريقة بشعة من أجل المال

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

اﻟﻤﺰﻳﺪ