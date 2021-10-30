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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شاهد.. مراسم رفع العلم المصري في معرض إكسبو دبي باليوم الوطني المصري

العلم المصرى
العلم المصرى

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين هدير أبو زيد، وأحمد عبد الصمد، مراسم رفع العلم المصري في معرض إكسبو دبي 2020 في اليوم الوطني المصري، إضافة إلى لقطات لتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة إلى جانب عدد من المسئولين، الجناح المصري المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي".

 

ورافق الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته التفقدية بالمعرض.


ويقدم برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، حلقة استثنائية في بث مباشر، من أمام الجناح المصري المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي".

 

تجدر الإشارة إلى أن معرض " إكسبو 2020 دبي" يعد حدثا عالميا تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويشارك في فعالياته أكثر من 192 دولة، ويقام المعرض تحت شعار: "تواصل العقول وصنع المستقبل".

ويقع الجناح المصرى في منطقة الفرص، التي تعتبر أهم منطقة بإكسبو دبي، بجوار جناح دولة الإمارات، وهو ما يعكس أهمية مصر كمركز لتلاقي الفرص لما تتميز به الحضارة المصرية العريقة عبر التاريخ، ومن المقرر أن يشهد الجناح المصري 113 فعالية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى ورش العمل واللقاءات النقاشية.

رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء الحضارة المصرية وزيرة التجارة والصناعة المعرض

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