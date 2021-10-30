"هاني الناظر" يكشف عن حل سحري للقضاء على القشرة نهائيًا .. فيديو

كشف الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، عن الطريقة الصحيحة لاستخدام شامبو قشرة الشعر وهى أن نقوم بغسل الشعر ومن ثم نقوم بتدليكه جيدًا وتركه على الشعر لمدة 10 دقائق، مضيفًا : أن من طرق علاج القشرة وضع معلقة خل في مياه ونقوم بتدليك فروة الرأس بها يوميًا حتى تختفي القشرة تمامًا .



وقال الدكتور هاني الناظر خلال حواره ببرنامح " صباح الورد " المذاع على فضائية "تن " ، إن مرض الثعلبة الشاملة يعني عدم تواجد شعر الجسم بالكامل ويكون السبب في هذا المرض حدوث مشكلة مناعية بما يسمى النشاط الزائد في الجهاز المناعي ، مؤكدًا على أن هناك فرق بين هذا النوع من الثعلبة الذي يسمى الثعلبة المناعية الشاملة والتي يكون فيها الجهاز المناعي نشط عن اللازم وينتج أجسام مضادة تحارب تواجد الشعر وهى تختلف عن الثعلبة التي توجد على مساحة صغيرة من الجسم ويكون السبب فيها التوتر الزائد .



وأضاف الدكتور هاني الناظر، أن كلًا من السيدات والأطفال والرجال معرضين للإصابة بهذا المرض ويتم علاجها عن طريق تناول أدوية مناعية تقوم بظبط نشاط الجهاز المناعي .