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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

محمد صلاح الجديد.. مصري في إيطاليا تشيد بموهبته الكروية الصحف.. صور

اللاعب المصري عمرو
اللاعب المصري عمرو الدين رأفت

لاعب كرة قدم صغير السن، نالت موهبته إعجاب الجميع حتى كتبت عنه الصحف والمجلات الإيطالية وتشبيهه بمحمد صلاح.

يتحدث اللاعب المصري عمرو الدين رأفت لـ “صدى البلد” ويقول أنه ذو أصول مصرية  واحترف كرة القدم أصغر من 18 عاما، ويعبش في أقاليم ايطاليا ضمن فريق فرسكاتي في منطقه روما، لفتت موهبته انظار مكتشفي المواهب الكروية في منطقة لاتسيو وأدى ذلك الي ضمه لفريق منتخب لاتسيو تحت ١٩ عام.

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و في أول مباراه له مع الفريق أحرز هدف الفوز و لفت الانتباه تميزه في التهديف بقدمه اليسري وأيضا لعبه في نفس المركز الذي يلعب فيه النجم محمد صلاح و الذي كانت بدايته مع عالم الاحتراف من إيطاليا مما جعل المدربين و المواقع الرياضيه المحلية تلقبه بمحمد صلاح الصغير و كتبت جريدة لاتسيو المحلية عنه مقالا كان عنوانه ميلاد صلاح جديد.

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و عن موهبته الكروية و طموحاته في عالم كره القدم يقول عمرو الدين أنه شغوف بلعب الكرة منذ أن كان في المدرسة الابتدائية وقد نصحه مدرسو الرياضة في مدرسته بضرورة الانضمام إلى أحد الأندية المحلية حتى يتسنى له تعلم أصول كرة القدم".

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وبالفعل انضم الي فريق فرسكاتي للناشئين و سرعان ما لفت الانظار الي موهبته المبكره الشئ الذي جعل مدربيه يعتمدون عليه و ظل يحقق انجازات مع فريقه حتي وصل الي اللعب مع منتخب منطقه لاتسيو تحت ١٩ عام و الذي احرز معه هدف الفوز في أول مشاركه معه في الدقائق الاولي.

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و الذي يعتبرها مباراه فاصلة في حياته حيث لفتت اليه الأنظار اكثر و جعلت المواقع الاخبارية الرياضية المحلية تتحدث عنه و عن موهبته و لقبوه بلقب محمد صلاح الصغير، عن طموحه يقول عمرو أنه ينتوي تكملة مشواره في عالم كرة القدم حتي الوصول الي اللعب في فرق دوري الدرجة الاولى و يحلم باللعب في فريق روما الذي يشجعه بالفعل لاسيما انه فريق النجم محمد صلاح السابق و انه يواصل التدريب حتي يحافظ علي مستواه و نيل ثقة مدربيه.

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