اجتماع تنسيقي بين منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وهيئة الرعاية الصحية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن عقد اجتماع تنسيقي بين كل من فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، وإدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، للتنسيق والتفعيل الإلكتروني لانضمام الهيئة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والتي تهدف إلى تلقي وسرعة حل شكاوى المواطنين، ومنهم منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، بشكل عاجل وفعال يضمن تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة لهم بأعلى معايير الجودة العالمية.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه خلال الاجتماع تم استعراض دورة عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وميثاق شرف المنظومة نحو سرية التعامل مع شكاوي المواطنين وأهمية ذلك، ومصادر تلقي الشكاوى منها الخط الساخن للمنظومة "16528"، وموقعها على الإنترنت "www.shakwa.eg"، وتطبيق "في خدمتك" الإلكترونى عبر الهواتف المحمولة، وطرق إدارة الشكوى ومتابعتها والرد عليها، إضافة إلى شرح دور منظومة الشكاوى الفعال فى تخفيف المعاناة عن المواطنين بإيصال شكواهم للجهات المعنية والمسئولين للعمل على حلها وإزالة أسبابها.

وأضافت الهيئة، أنه تم الاتفاق على تدريب فرق العمل التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إضافة إلى إمداد منظومة الشكاوى بدور الهيئة العامة للرعاية الصحية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد لرفع الوعي بها، وكذلك ربط جميع فروع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات إلكترونيًا بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، حتى يتسنى توجيه موضوعات الشكاوى المختصة إليها، لسرعة العمل على حلها وتحقيق أعلى نسب من رضاء المنتفعين.

وتابعت الهيئة، أن الاجتماع اليوم يأتي في إطار الجهود المبذولة نحو توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل واستحداث العديد من الخدمات الطبية وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطنين، والتنسيق مع جميع قنوات التواصل المباشر معهم لرصد شكواهم والعمل الفوري على الاستجابة لاستغاثاتهم، وحل كل الصعوبات التي تواجههم، لافتة إلى أن منظومة عمل الشكاوى الحكومية الموحدة تعد أهم قنوات التواصل المباشر مع المواطنين ورصد مشاكله وقياس مدى رضائه عن الخدمات المقدمة إليه.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، التزام الهيئة بتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد من خلال منشآتها الصحية وفق أحدث التقنيات العلاجية وممارسات الصحة العالمية، للوصول إلى أعلى نسبة من رضاء المنتفعين بتلبية احتياجاتهم الصحية حسب اختلافها وتنوعها، وذلك بما يتماشى مع توجهات هيئة الرعاية الصحية الاستراتيجية ورؤيتها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر بأعلى مستويات الجودة العالمية، وبما يحقق أهداف مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، كأحد المشروعات القومية التي تستهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين بأعلى جودة عالمية.

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، أن منظومة الشكاوى الموحدة، واجهة عصرية للحكومة تعبر عن رغبتها فى تحقيق التواصل بين المواطنين والدولة وتعزيز جسور الثقة بينهم، من خلال تلقي شكاوى المواطنين بجميع الجهات المعنية وربطها إلكترونيًا مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، والعمل على تلبية احتياجات وشكاوى المواطنين في صورة سياسات وبرامج حكومية قابلة للتنفيذ، وبذل كل الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وزيادة معدلات رضاء المواطنين، لافتًا إلى أنه تم إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017، للعمل على سرعة الاستجابة لشكاوى واستغاثات المواطنين، والتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل الفوري على حلها.

جدير بالذكر، أنه شارك بالاجتماع من جانب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، المهندس كرم خليفة قابل، مدير متابعة الجهات الحكومية، والعميد أحمد فاضل، مدير المتابعة الميدانية، كما شارك الاجتماع من هيئة الرعاية الصحية، اللواء هشام شندي، مدير الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، الدكتور أحمد دنقل، مدير إدارة الأزمات والكوارث والمشرف العام على رضاء المنتفعين، الدكتور علي جوهر، مدير مكتب المدير التنفيذي للهيئة، الدكتورة سالي عبدالرؤوف، عضو بالمكتب الفني للمدير التنفيذي للهيئة، الأستاذ كريم سليمان، عضو بإدارة رضاء المنتفعين بالهيئة.